Жителей Губкинского приглашают пройти диспансеризацию Фото: Ольга Крыльцова

Жителей Губкинского приглашают пройти диспансеризацию. По словам медиков, данная мера позволяет выявить заболевания на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно и, в значительной степени, уменьшить вероятность развития опасных последствий.

Обследование можно пройти в городской больнице в отделении профилактики и медицинских осмотров (кабинет №18). Прием ведется по предварительной записи по телефону регистратуры: 8(34936)3-45-66.

Напоминаем, что диспансеризацию необходимо проходить людям в возрасте от 18 до 39 лет - один раз в три года, а после 40 лет - ежегодно.

Всех посетителей больницы просят соблюдать масочный режим и гигиену рук в целях профилактики распространения коронавируса.