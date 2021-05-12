Автоинспекторы Нового Уренгоя проверили состояние городских дорог

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Госавтоинспекция Нового Уренгоя проверила состояние городских дорог. Осмотру подверглись центральные улицы и участки с наиболее интенсивным движением.

В итоге были выявлены эксплуатационные недостатки в содержании дорог: во многих местах отсутствует горизонтальная разметка, также имеются дефекты самого покрытия, предельный размер которых превышает допустимые значения, предусмотренные требованиями ГОСТ.

Лицам, ответственным за состоянием дорог, направлены предписания для устранения выявленных недостатков. Все сроки поставлены на контроль.

Отметим, что с начала года сотрудники Госавтоинспекции возбудили 14 административных дел в отношении лиц, ответственных за осуществление дорожной деятельности. Также в целях устранения дорожных дефектов выдано 113 предписаний.