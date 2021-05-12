Глава Ямала дал поручение усилить меры безопасности в школах после трагедии в Казани Фото: Ольга Крыльцова

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поручил усилить меры безопасности в школах. Решение об этом было принято после трагедии, произошедшей 11 мая в одной из гимназий Казани.

- Для повышения уровня безопасности детей и сотрудников руководителям поручено провести комплекс мероприятий, направленных на усиление мер антитеррористической и противокриминальной защищенности. Особое внимание уделят усилению контрольно-пропускного режима: необходимо исключить возможность прохода посторонних лиц в образовательные учреждения, а также проезда на их территорию транспорта без соответствующего разрешения, - рассказали в правительстве региона.

Кроме того, рекомендуется усилить контроль за вносимыми или ввозимыми на территорию грузами, исключить несанкционированную парковку автомобилей, проверить работоспособность систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревожной кнопки.

Также для учеников и сотрудников образовательных учреждений пройдут инструктажи по повышению уровня бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.