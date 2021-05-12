В праздничные дня на ямальских дорогах задержали более ста нетрезвых водителей

Фото: УМВД России по ЯНАО

Ямальские автоинспекторы подвели итоги прошедших выходных и праздничных дней. Основное внимание сотрудников было направлено на предупреждение грубых нарушений ПДД, в том числе выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В итоге были задержаны 103 водителя, имеющих признаки опьянения, из них 32 отказались пройти процедуру медицинского освидетельствования. Кроме того, каждый одиннадцатый из задержанных уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, теперь их ждет уголовная ответственность, которая может обернуться двумя годами тюрьмы.

По словам автоинспекторов, проблема пьянства за рулем по-прежнему актуальна. Только с начала года нетрезвые водители спровоцировали 57 ДТП, в которых 9 человек получили травмы различной степени тяжести.