Салехардцы активно голосуют за обустройство экопарка

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда принимают активное участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которе могут появиться в городе в 2022 году.

По итогам двух недель за экопарк по ул. Объездная отдано 4 942 голоса. На втором месте - обустройство сквера выпускников в районе школы №2 (1 355 голосов). За сквер на месте бывшего зооветеринарного техникума по ул. Республики проголосовали 596 человек, за обустройство детской игровой площадки по ул. З. Космодемьянской в районе дома №28а - 458 жителей.

- Обустройство экопарка - это очень интересная и новая идея для нашего города. Кроме этого, этот проект находится в лидерах по голосованию среди наших жителей. В связи с этим я хочу предложить салехардцам придумать название экопарку. Оставляйте ваши предложения в комментариях, - сообщила куратор объекта благоустройства - экопарка Лариса Цупикова.

Напоминаем, что проголосовать за один из четырех проектов можно на специальном сайте до 30 мая.