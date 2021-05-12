Погода на Ямале на 12 мая: пасмурно и дождь

Погода на Ямале на 12 мая Фото: Вера Зенина

В среду, 12 мая, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +11, ночью +8. Ветер 6-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +12, ночью +7. Ветер 6-14 м/с.

Надым: переменная облачность и дождь. Днем +13, ночью +8. Ветер 5-10 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 4-8 м/с.

Губкинский: переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +5. Ветер 4-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +12, ночью +5. Ветер 4-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность и дождь. Днем +10, ночью +8. Ветер 4-9 м/с.

Муравленко: переменная облачность и дождь. Днем -4, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.