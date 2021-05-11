В Салехарде начали ремонт на улице Матросова. Фото - salekhard.org.

В Салехарде начали ремонт на улице Матросова. Работы завершат к началу сентября.

– После рабочие приступят к укладке плитки, установке поребрика и к зонированию территории. Тут предусмотрены работы по озеленению территории, устройству освещения и установке малых архитектурных форм: арт-объекты, лавочки, урны, – рассказал директор МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Степан Федченко.

Кроме того, специалисты оборудуют велодорожки, расширят прогулочную зону, установят покрытие для удобства катания на роликах, самокатов и скейтов. Также будут обустроены удобные и безопасные пути для людей с ограниченными возможностями. Благоустройство территории возле Центра культуры и спорта «Геолог» станет следующим этапом реализации проекта.