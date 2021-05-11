В Новом Уренгое задержали мужчину, купившему для себя наркотики. Фото - дресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники ОНК ОМВД России по Новому Уренгою задержали 37-летнгео ранее не судимого местного жителя. В ходе досмотра у гражданина обнаружены свертки с порошкообразным и прессованным веществом.

Согласно заключению эксперта изъятое вещество является наркотиком синтетического происхождения массой 1,26 грамма и наркотиком растительного происхождения массой 0,9 грамм.

– Злоумышленник пояснил полицейским, что данные наркотические вещества приобрел для личного потребления, – отметили в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.