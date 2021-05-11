Жительница Салехарда попросила у Дмитрия Артюхова пешеходный переход. Фото - yanao.ru.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел прием граждан по личным вопросам в режиме видеосвязи. К главе региона обратились шесть человек из Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя и Губкинского.

– Елена Бибик из окружной столицы обратилась с просьбой обустроить пешеходный переход около микрорайона Ямальский на улице Зои Космодемьянской, который находится рядом с оживленным участком дороги. При строительстве этого участка городской трассы не был предусмотрен пешеходный переход, так как раньше жилых домов поблизости не было. Сейчас многоэтажки выросли, а ближайший пешеходный переход находится на удаленном расстоянии. Глава города Алексей Титовский заверил, что в уже в этом году в микрорайоне вместе с «зеброй» появятся остановки, светофоры и уличное освещение, – рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО.

Еще несколько человек также обратились к главе региона по вопросам благоустройства своих населенных пунктов. Александр Димитриев из микрорайона Обской города Лабытнанги предложил благоустроить пустующую территорию, оставшуюся после сноса здания школы.