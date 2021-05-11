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Здоровье11 мая 2021 11:27

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 мая 2021 года увеличилось на 16 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 мая 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 мая 2021 года увеличилось на 16 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 мая 2021 года увеличилось на 16 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 16 и составило 38 733 человека.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 11 мая 2021 года в ЯНАО зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 38 733), 21 человек выздоровел (за весь период – 37 534), 134 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 12 пациентов – в тяжелом состоянии, 2 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 546 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 587 442)

За сутки выявлено 3 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 047). 13 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 32 686): Салехард – 7 (за весь период – 3575), Надымский район – 3 (за весь период – 3408), Пуровский район – 1 (за весь период – 3359), Губкинский – 1 (за весь период – 2701), Лабытнанги – 1 (за весь период – 1923). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 329 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 009 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 896 842 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 976 летальных исходов, выздоровели 4 509 915 человек.

Коронавирус Covid-19