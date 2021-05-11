В Новом Уренгое женщина «пожертвовала» мошеннику 230 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции по Новому Уренгою обратилась 67-летняя гражданка с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что неизвестный, злоупотребив ее доверием, завладел принадлежащими ей деньгами.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявительнице на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка.

– Под предлогом отмены операции по несанкционированному списанию денег злоумышленник убедил женщину подойти к банкомату и перевести имеющиеся более 230 тысяч рублей на указанный им абонентский номер. После чего перестал выходить на связь, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.