В Лабытнанги собака напала на ребенка на детской площадке. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Лабытнанги провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина рассказала, что на ее малолетнего сына напал бездомная собака. Инцидент произошел в декабре прошлого года

– Ребенок находился на детской игровой площадке. Его покусала собака. Он был вынужден пройти курс вакцинации и уколов от бешенства, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Прокурор города обратился с иском в суд о взыскании с администрации Лабытнанги в пользу ребенка компенсации морального вреда. Судом удовлетворены требования прокурора, в пользу пострадавшего взысканы 30 тысяч рублей.