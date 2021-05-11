В Надыме следователи добились выплаты зарплаты женщине. Фото: Ольга Крыльцова

В Надыме прекращено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Бизнес-вумен более двух месяцев не платила работнику заработную плату.

– Женщина имела финансовую возможность и располагала достаточными деньгами, однако полностью не выплатила за октябрь-ноябрь 2019 года заработную плату и другие выплаты женщине, состоящей с ней в трудовых отношениях. Перед потерпевшей образовалась задолженность на общую сумму более 59 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, – рассказали в Следственном комитете по Ямалу.

Материалами уголовного дела подтверждено, что подозреваемая в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасила образовавшуюся задолженность, а также выплатила денежную компенсацию, и в ее действиях не содержится иного состава преступления.