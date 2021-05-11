На Ямале по заявке жителей могут ввести дополнительные вертолетные рейсы. Фото - yanao.ru.

На Ямале по заявке жителей могут ввести дополнительные вертолетные рейсы. Для этого надо за 10 дней до предполагаемой даты вылета подать заявку по телефону или лично в кассе аэропорта.

– Сам рейс организуется за сутки, при условии загрузки судна не меньше чем на 50% в обе стороны. Получить информацию о возможности организации рейса можно у представителя авиакомпании или в администрации муниципального образования, – пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

В округе вертолётные перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляет АК «Ямал». Ежегодно Правительством округа выделяются субсидии, что позволяет жителям приобретать билеты, оплачивая не более 40% от стоимости перелёта.

Чтобы сделать полет на вертолёте более доступным и комфортным, прорабатывается возможность покупки билетов онлайн. Сейчас через интернет в Ямальском районе можно приобрести билеты в Яр Сале, Мыс Каменный и Сеяху.