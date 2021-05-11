Жительница Ямала перевела мошеннику 78 тысяч рублей за отдых в Крыму. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции обратилась 36-летняя жительница Надымского района. Она заявила, что оплатила полную стоимость путевки в Крым в размере 78 тысяч 400 рублей, но в настоящее время консультант не доступен для связи.

Установлено, что 21 апреля на интернет-сайте потерпевшая нашла заинтересовавшее ее предложение о летнем отдыхе в Республике Крым, связалась с консультантом. После обсуждения условий оформления путевки она сразу перечислила деньги на предоставленные консультантом реквизиты.

– 4 мая заявительница попыталась войти на сайт, но он оказался заблокированным. Желая разобраться в сложившейся ситуации, женщина обратилась в полицию, – рассказали в ОМВД России по Надымскому району.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».