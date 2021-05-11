Ветеранов Губкинского в преддверии Дня Победы поздравили нефтяники. Фото - ООО «РН-Пурнефтегаз».

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» поздравили с праздником членов городской общественной организации «Ветеран». В гости к ветеранам пришли сотрудники предприятия, они принесли цветы, подарки и праздничные открытки, которые приготовили дети работников Общества в рамках корпоративного конкурса «Открытка ветерану».

Ежегодно в преддверии 9 мая предприятие чествует ветеранов Великой Отечественной войны города на праздничном мероприятии. В этом году праздник прошел в Обществе «Ветеран», нефтяники подготовили в подарок для всех членов ветеранской организации универсальные массажные подушки с подогревом. Подушки имеют несколько режимов работы и прекрасно подойдут для профилактического массажа людям старшего поколения.

ООО «РН-Пурнефтегаз» сотрудничает с губкинской общественной организацией «Ветеран», отметившей в 2020 году 20-летний юбилей, с момента ее создания. Нефтяники поздравляют ветеранов с праздником, приглашают на концерты, а также реализуют совместные проекты. В 2020 году «РН-Пурнефтегаз» помог реализовать давнюю мечту членов организации - в помещении ГОО «Ветеран» создан музей «Боевой славы».