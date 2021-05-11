Ямал вошел в список лидеров-регионов по темпам вакцинации от коронавируса. Фото предоставлено "КП".

За прошедшие праздники Ямал вошел в список лидеров-регионов страны по показателям вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

ЯНАО все так же занимает место в пятерке лучших субъектов по темпу вакцинации. Северяне активно записываются на прививку через Госуслуги, посещают мобильные пункты. Также в округе продолжается выездная вакцинация, медицинские работники прививают население, относящееся к маломобильным группам, на дому. На сегодня процедуру прошли 67 269 ямальцев, полностью завершили вакцинацию – 42 251 человек.

Полностью отлажена работа и с пациентами группы риска в медучреждениях. При выписке из стационара, если отсутствуют противопоказания, они тоже проходят процедуру вакцинации. Так, в апреле при выписке были привиты 100 человек.

Всего в регионе оборудовано 74 пункта, где можно поставить прививку от коронавируса. Ближайший и самый удобный для себя легко найти на сайте ямалпривит.рф или на Яндекс.Картах.

Отметим, что Ямало-Ненецкий автономный округ уже долгое время занимает лидирующие позиции по охвату населения, подлежащего вакцинации. Учитывая то, что более 25% жителей региона уже получили первый компонент, можно рассчитывать, что коллективный иммунитет сформируется к сентябрю.

«Сейчас особенно важно поставить прививку. Весной адаптационные силы организма могут ослабевать, особенно у лиц с хроническим заболеваниями. Кроме того, впереди сезон отпусков, и единственный способ защиты от инфекции - вакцинация. Не стоит пренебрегать и мерами предосторожности: в общественном месте нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию», - подчеркнула первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.