В Ноябрьске пожар повредил деревянные конструкции кровли и обшивку гаража

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Пожар в частном гараже произошел сегодня ночью, 10 мая, около 3.38 на улице Багульная в Ноябрьске. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, возгорание ликвидировали в 4.26 утра.

Пожар тушил 21 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС и 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники добровольной противопожарной команды. Огонь повредил деревянные конструкции кровли и обшивку гаража на общей площади 42 квадратных метра. Внутри гаража закопчены конструкции внутри гаража на площади 2 «квадрата».

Причины и ущерб от пожара устанавливаются.