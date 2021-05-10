Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 мая 2021 11:25

Число заболевших коронавирусом на Ямаде на 10 мая 2021 года увеличилось на 17 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 мая 2021 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий
Число заболевших коронавирусом на Ямаде на 10 мая 2021 года увеличилось на 17 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямаде на 10 мая 2021 года увеличилось на 17 человек

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 мая 2021 увеличилось на 17 человек, двое из которых – вахтовики. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 38 717 человек. Также за прошедшие сутки выздоровело 17 человек с подтвержденным коронавирусом.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 136 пациентов, десять из них находятся в тяжелом состоянии, двое – на искусственной вентиляции легких. Кроме того, за сутки в 23-х лабораториях провели 384 теста, за весь период – 1 586 896 тестов.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Картина за сутки выглядит так: в Новом Уренгое заразились 4 человека, в Ноябрьске – 2, в Салехарде – 7 человек, в Шурышкарском районе – 2, сообщили в Оперштабе.

Коронавирус Covid-19Коронавирус на Ямале 2020: последние новости