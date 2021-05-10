Число заболевших коронавирусом на Ямаде на 10 мая 2021 года увеличилось на 17 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 мая 2021 увеличилось на 17 человек, двое из которых – вахтовики. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 38 717 человек. Также за прошедшие сутки выздоровело 17 человек с подтвержденным коронавирусом.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 136 пациентов, десять из них находятся в тяжелом состоянии, двое – на искусственной вентиляции легких. Кроме того, за сутки в 23-х лабораториях провели 384 теста, за весь период – 1 586 896 тестов.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Картина за сутки выглядит так: в Новом Уренгое заразились 4 человека, в Ноябрьске – 2, в Салехарде – 7 человек, в Шурышкарском районе – 2, сообщили в Оперштабе.