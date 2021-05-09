Десятки спасателей Ямала отправили в Тюменскую область тушить леса. Фото - yanao.ru.

Полсотни спасателей Ямалспаса направлены в Тюмень для ликвидации природных пожаров. Ранее за помощью в стабилизации лесопожарной обстановки обратился губернатор региона.

– В соседнем регионе пылают 18 пожаров на землях лесного фонда на площади 12 277 га. Режим ЧС в лесах действует на территории Аромашевского района. В ближайшую неделю на всей территории Тюменской области прогнозируются максимальные риски возникновения пожаров, дефицит осадков, а также усиление ветровой нагрузки, – сообщили в Авиалесохране.

Кстати, на данный момент на Ямале нет ни одного действующего природного пожара. Пожароопасный сезон в регионе будет открыт с 15 мая и продлится по 1 октября. Как и в предыдущие годы, основным исполнителем тушения природных пожаров на территории автономного округа является «Ямалспас» в составе 486 человек и 29 единиц техники.