Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 мая 2021 года увеличилось на 16 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 9 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 16 и составило 38 700 человека.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 9 мая зарегистрировано 16 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 38 700), 21 человек выздоровел (за весь период – 37 496), 129 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 10 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжёлом, 3 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.

1673 теста провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 586 512). За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 042).

14 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 32 658): Новый Уренгой – 4 (за весь период – 6805), Ноябрьск – 2 (за весь период – 4375), Салехард – 5 (за весь период – 3561), Пуровский район – 1 (за весь период – 3358), Муравленко – 1 (за весь период – 2878), Губкинский – 1 (за весь период – 2700). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 517 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 880 262 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровели 4 496 132 человека.