Глава Ямала поздравил жителей с Днем Победы. Фото - yanao.ru.

Глава Ямала поздравил жителей с Днем Победы. Дмитрий Артюхов пожелал северянам крепкого здоровья

«От всей души поздравляю вас с 76-ой годовщиной со дня Великой Победы! День Победы всегда будет символом несгибаемого духа, героизма, внутреннего достоинства защитников нашей Родины. Этот священный праздник объединяет нас исторической памятью и всенародной гордостью за мужество и отвагу тех, кто сокрушил нацизм и отстоял свободу Отечества. Мы дорожим Великой Победой, гордимся вкладом ямальцев в борьбу с фашизмом, благодарим и чествуем доблестных ветеранов за возможность жить и строить в мире и согласии. Память о подвиге героев Великой Отечественной войны всегда будет жить в наших сердцах, делах и поступках. Здоровья всем, успехов и благополучия! С праздником Великой Победы, северяне!» – такое сообщение размещено на официальном сайте правительства ЯНАО.