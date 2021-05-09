Погода на Ямале 9 мая 2021: без осадков, потепление

На Ямале 9 мая 2021 будет без осадков, ожидается потепление. Фото: Вадим Бегун

На Ямале сегодня, 9 мая, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха -9 C, днем +10-19 C, местами до +2-7 C.

Гидрологическая обстановка: на территории автономного округа стабильная, ухудшение обстановки не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка: возникновение очагов природных пожаров не прогнозируются.

Экологическая обстановка: экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не прогнозируется.