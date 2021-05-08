СК проверяет информацию о массовом отравлении в Лабытнанги. Фото: Ольга Крыльцова

Следователи Лабытнанги начали доследственную проверку по информации, размещенной в средствах массовой информации. Ранее журналисты писали, что несколько жителей обратились в больницу с одинаковыми симптомами после посещения кафе «Бургер Хаус».

– В одном из СМИ размещена информация о том, что в Лабытнанги после посещения кафе в инфекционное отделение городской больницы поступило несколько человек. По уточненным данным в больнице находятся 17 человек, в том числе один несовершеннолетний 2003 года рождения. Амбулаторно лечатся 8 граждан. Состояние всех обратившихся за медицинской помощью – удовлетворительное, – рассказали в Следственном комитете по Ямалу.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. В ходе доследственной проверки будет дана оценка законности действиям хозяйствующего субъекта при оказании гражданам услуг общественного питания, в том числе соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

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