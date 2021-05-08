Губернатор Ямала встретился с ветеранами в Салехарде. Фото - yanao.ru.

В Салехарде состоялся торжественный приём губернатора округа, посвящённый 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На нём присутствовали ветераны и труженики тыла.

– Ямал внёс огромный вклад – на фронт ушёл каждый пятый ямалец. К сожалению, каждый четвёртый из них не вернулся домой. Те, кто остались, трудились для нужд фронта. Сегодня наша главная задача – не позволять фальсифицировать те события и ставить под сомнение нашу великую историю. Желаю вам и вашим семьям благополучия, счастья и крепкого здоровья, – отметил Дмитрий Артюхов.

Традиционно к празднику ветераны, труженики тыла и все, чья судьба связана с войной, получили окружные единовременные выплаты. Всего поддержкой воспользовались больше 4300 ямальцев.