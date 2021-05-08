Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 мая 2021 года увеличилось на 18 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 8 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 18 и составило 38 684 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 8 мая 2021 года в ЯНАО зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 38 684), 19 человек выздоровело (за весь период – 37 475), 118 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 8 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжёлом, 5 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 2298 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 584 839)

За сутки не выявлено новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 6 040). 18 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 32 644): Новый Уренгой – 5 (за весь период – 6801), Ноябрьск – 3 (за весь период – 4373), Салехард – 1 (за весь период – 3556), Надымский район – 2 (за весь период – 3405), Пуровский район – 1 (за весь период – 3357), Муравленко – 2 (за весь период – 2877), Губкинский – 2 (за весь период – 2699), Лабытнанги – 2 (за весь период – 1922). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 8 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 18,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 255 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 992 летальных исхода, выздоровели 4 488 615 человек.