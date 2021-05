Погода на Ямале 8 мая 2021: дождь и мокрый снег

На Ямале ожидается дождь и мокрый снег. Фото: Вадим Бегун

На Ямале сегодня, 8 мая, ожидается переменная облачность, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 C, днем +3 C, местами до +13 C.

Гидрологическая обстановка: на территории автономного округа стабильная, ухудшение обстановки не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка: возникновение очагов природных пожаров не прогнозируются.

Экологическая обстановка: экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды не прогнозируется.