Еще 17 ямальцев заразились COVID-19

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 17 человек заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

На текущий момент в больницах округа на лечении находится 127 человек с подтвержденным коронавирусом или внебольничной пневмонией. 11 пациентов в округе находятся в тяжёлом состоянии, 6 пациентов с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. За сутки новых случаев заражения среди вахтовиков, прибывших на Ямал, не выявлено.

По данным на 7 мая, за весь период пандемии на Ямале коронавирусом заразились 38 666 человек. Из них 37 456 уже выздоровели, 416 пациентов скончались.

В России за последние сутки 8 386 случаев COVID-19 в 83 регионах. Всего в стране выявлено 4 863 514 инфицированных, 4 480 360 уже выздоровели. Также за сутки зафиксировано 376 летальных случаев. За весь период в стране от коронавируса скончались 112 622 человек.