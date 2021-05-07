Ямальцы могут прочувствовать «Автографы войны» Фото: Мария Толстихина

В преддверии 76 годовщины Победы в ВОВ в музейно-выставочном комплексе имени Шемановского в Салехарде жителям Ямала предлагают посмотреть экспозицию «Автографы войны».

Выставка работает с сегодняшнего дня, 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе музея. На ней представлено 38 произведений художника Геннадия Доброва из собрания музея Победы и 21 деревянная скульптура карельского резчика Ивана Марценюка. На портретах изображены инвалиды Великой Отечественной войны.

Художник Добров в 1974 году впервые встретился с героями своих произведений на острове Валаам, так началось дело всей его жизни — переносить на бумагу изломанные судьбой лица героев войны. Серию портретов мастер создавал семь лет. За это время он посетил порядка 20 домов-интернатов СССР.

Резчик Иван Марценюк сделал серию деревянных барельефов «Бессмертный полк Валаама», основой для этой работы стали рисунки Геннадия Доброва. Экспозиция продлится до 30 мая.