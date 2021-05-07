Более 250 ямальцев пришли поздравить ветерана войны

В поздравлении участвовали более 250 салехардцев Фото:ИА «Север-Пресс»

В Салехарде военнослужащие, сотрудники Управления Росгвардии по ЯНАО и школьники поздравили с Днём Победы единственного земляка, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Желающие порадовать 94-летнего Николая Шакурова выстроились под его окнами в слово «ПОБЕДА!» и троекратным «Ура!» поблагодарили ветерана за мирное небо.В поздравлении участвовали более 250 салехардцев. Об этом сообщили в ИА «Север-Пресс».

Заместитель начальника Управления Росгвардии по работе с личным составом полковник Владимир Чигирёв поднялся к Николаю Шакурову, где зачитал поздравительное письмо от всего личного состава и вручил памятный подарок.