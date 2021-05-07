Погода на 7 мая: мокрый снег и дождь не собираются отступать на Ямале

В дневные часы возможен небольшой дождь и мокрый снег, в целом же будет облачно с прояснениями

Сильный ветер, мокрый снег и дождь - такая картина ожидает жителей Ямала сегодня, 7 мая. По информации Гидрометцентра, погода днем достигнет отметки от 0 до +5 °C, местами воздух прогреется до +10 °C, а ночью температура будет колебаться от -2 до -7 °C.

В дневные часы возможен небольшой дождь и мокрый снег, в целом же будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 27 м/сек, местами осадки будут сильными.

Сегодня, 7 мая, работники связи, радиотехники и радиожурналисты отмечают профессиональный праздник – День радио.