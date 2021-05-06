В Губкинском руководители фирмы скрыли 21 млн рублей, которые нужно было отдать на налоги Фото: Татьяна Коркина

В Губкинском завершено расследование уголовного дела в отношении двух руководителей коммерческой организации. Они обвиняются в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам и страховым взносом, совершенном группой лиц в особо крупном размере и по предварительному сговору.

По данным следствия, директор ООО «Комплекс-2 Сервис» и его зам совершали преступления в период с мая 2015 по сентябрь 2019 года. Общая сумма сокрытых денег составила более 21 млн рублей. Преступление выявили сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по г.Губкинский.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств вины обвиняемых. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.