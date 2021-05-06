Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 мая 2021 увеличилось на 17 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 мая 2021 увеличилось на 17 человек (в их числе четверо вахтовиков). Таким образом, с начала пандемии общее количество заразившихся «короной» составило 38 649 человек. Также за сутки выздоровело 19 человек (за весь период – 37 439 человек).

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализировано 123 пациента. 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 6 – на искусственной вентиляции легких.

Коронавирус на Ямале на 6 мая 2021

Больше всего заразившихся за сутки – в Салехарде (4 человека), в Новом Уренгое (3 человека), по 2 – в Пуровском районе и Ноябрьске, по 1 – в Муравленко и Лабытнанги.