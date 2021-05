На Ямале сегодня, 6 мая, ожидается облачность, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 9-14 м/с, местами порывы 25-27 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 C, при натекании облачности до +5 C, днем 0…+5 C, местами до +15 C.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит быть предельно осторожным, ведь 6-7 мая по данным синоптиков ожидается ветер порывами 27 м/с.