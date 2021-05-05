В Новом Уренгое пьяная жительница обматерила и побила полицейского

В Новом Уренгоя пьяная жительница обматерила и побила полицейского Фото: Татьяна Коркина

Следственным отделом по Нового Уренгоя завершено расследование уголовного дела против женщины, обвиняемой по статье "применение насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

В марте в полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница и сказала, что её супруг избил её и их несовершеннолетнюю дочь, в связи с чем, она находится в больнице. По вызову приехал инспектор отделения по делам несовершеннолетних и оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Новый Уренгой. Они увидели в приёмном отделении городской больницы пьяную 34-летнюю женщину, которая на вопрос полицейских где её дочь и что произошло, реагировала агрессивно. Женщина материла полицейский, а потом начала бить их, хватая за волосы и одежду.

Женщина полностью признала свою вину и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд.