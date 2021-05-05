Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 мая 2021 года увеличилось на 16 человек Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на Ямале зарегистрировано и лабораторно подтверждено 16 новых случаев заболевания COVID-19. С марта прошлого года в округе выявлено 38 632 случаев коронавирусной инфекции.

По клинической картине: 123 пациента – госпитализировано с коронавирусом и внебольничными пневмониями, 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 6 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 17 человек, за весь период выздоровели 37 420 человека. За сутки провели 1919 тестов в 23 лабораториях округа. Всего прошли обследование 1 579 152 жителей ЯНАО. Всего умерло от коронавируса 416 человек.

За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период эта цифра дошла до 6 036 случаев.

В муниципальных образованиях ЯНАО зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса, за весь период – 32 596 случаев COVID-19.

В Новом Уренгое зарегистрировано 6 новых заболевших за весь период – 6 789. В Ноябрьске 2 случая заболевания, за весь период выявлено 4 367 заболевших. В Салехарде - 6 заразившихся, за весь период 3 546 человек. В Пуровском районе 1 новый случай заражения, а с начала пандемии заболели 3 353 жителей района.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.