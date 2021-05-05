Жительница Муравленко убила собутыльника и утром позвонила в полицию Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

В Муравленко задержали местную жительницу и ноябрьским межрайонным СУ СК СРФ по ЯНАО ей предъявлено обвинение в убийстве.

По информации следственных органов, в Муравленко 3 мая 2021 года в квартире нашли тело 55-летнего мужчины с ножевыми ранениями шеи. Выяснилось, что его смерть наступила накануне вечером. 2 мая мужчина пришёл в гости к своей знакомой. Они вместе выпивали и между ними возник конфликт. Во время ссоры женщина нанесла гостю смертельные удары. На следующий день преступница сама позвонила в полицию и сообщила, что в её квартире находится тело мужчины. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, мы писали ранее, как жительница Ноябрьска зарезала мужчину-инвалида. Убийство также произошло во время ссоры на фоне выпитого алкоголя. Женщина получила шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.