Погода на Ямале 5 мая: ветрено, переменная облачность Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 5 мая, по прогнозам синоптиков на Ямале переменная облачность, местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер восточный, северо-восточный 8-13 м/с, по востоку 3-8 м/с. Температура ночью -3, -8 °С, днём 0, +5°С. Днём +2 °С, днём 0,+5 °С, местами до +10 °С.

В Салехарде пасмурно, ночью и вечером снег. Днём +2, ночью 0. Ветер восточный 3-11 м/с.

Ноябрьск: небольшой дождь. Днём +7, ночью +1. Ветер восточный 4-6 м/с.

Надым: пасмурно, небольшой дождь Днём +7, ночью +2. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Новый Уренгой: облачно с прояснениями. Днём +3, ночью -1. Ветер восточный 4-7 м/с.

Губкинский: пасмурно, ночью небольшой дождь. Днём +7, ночью +3. Ветер юго-восточный 3-7 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, ночью небольшой дождь. Днём +8, ночью +3. Ветер юго-восточный 3-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером и ночью снег. Днём +2, ночью 0. Ветер восточный 5-10 м/с.

Муравленко: небольшой дождь. Днём +4, ночью +2. Ветер восточный 4-7 м/с.