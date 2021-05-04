В Лабытнанги женщина умерла от побоев сожителя Фото: Татьяна Коркина

В Лабытнанги завершено расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщают следственные органы, в Лабытнанги 25 марта 2021 года в квартире по улице Деповская нашли тело 48-летней женщины. Следователи выяснили, что накануне 23 марта сожитель женщины – ранее судимый местный житель, пьяный от алкоголя, жестоко избил потерпевшую. От полученных травм у женщины возник травматический шок, который явился причиной её смерти.

Обвиняемого арестовали и проверили его показания на месте происшествия. Во время проверки мужчина наглядно показал как он бил свою сожительницу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.