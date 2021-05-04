В Надыме загорелась колясочная: пострадавших нет Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Надыме загорелась колясочная на первом этаже 9 этажного жилого дома, расположенного по улице Зверева 3/3 . Через несколько минут пожарные приехали на вызов, на момент прибытия наблюдался сильным дым в подъезде.

Из-за сильного задымления жильцы дома сами выбрались на улицу, 8 человек, из которых 4 ребёнка спасены пожарными по лестнице. Через полчаса пожар полностью потушили. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет, но огнём повреждены коляски и велосипеды на площади 15 квадратных метров, также закопчен первый этаж дома. Предварительная причина пожара – детская шалость.

Ямальские спасатели напоминают, что пожары из-за игр с огнём возникают из-за недостаточного контроля взрослыми своих детей, а в некоторых случаев – неумением правильно организовать их досуг. Все дети очень любопытны и обладают хорошей фантазией, если им становится скучно, они обязательно придумают, как себя развеселить. В списке детских развлечений огонь занимает далеко не последнее место.