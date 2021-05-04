Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2021 года увеличилось на 17 человек Фото: pixabay.com

По информации Оперативного штаба за минувшие сутки на Ямале зарегистрировано и лабораторно подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19. За весь период пандемии в округе выявлено 38 616 случаев коронавируса.

По клинической картине: 122 пациентов – госпитализировано с коронавирусом и внебольничными пневмониями, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 6 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 19 житель Ямала, за весь период вылечились 37 403 человека. За сутки провели 1186 теста в 23 лабораториях округа. Всего прошли обследование 1 577 233 жителей округа. Всего умерло от коронавируса 416 человек.

За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов. За весь период эта цифра дошла до 6 035 случаев.

В муниципальных образованиях ЯНАО зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса, за весь период – 32 581 случай COVID-19.

В Новом Уренгое зарегистрировано 4 новых случая заболевания за весь период – 6 783. В Ноябрьске 2 случая заболевания, за весь период выявлено 4 365 заболевших. В Салехарде - 4 заразившихся, за весь период 3 540 человек. В Пуровском районе 3 человека с коронавирусом, а с начала пандемии заболели 3 352 человек. В Муравлено – 1 случай, за весь период – 2 874 зараженных. Лабытнанги – 2 человека, за весь период – 1 919.

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.