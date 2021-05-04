Житель Тазовского пойдет под суд за ложный донос на приятеля Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В посёлке Тазовский местный житель обвиняется в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Следственные органы завершили расследование уголовного дела.

По данным следственного комитета, в ноябре прошлого года в поселке Тазовский двое местных молодых людей решили организовать застолье, но денег на покупку спиртного у них не было. Поэтому обвиняемый решил занять денег у своей сестры на хозяйственные нужды. В течение нескольких дней мужчина обращался к родственнице с аналогичными просьбами, каждый раз придумывая новые предлоги. В общей сумме женщина передала брату 41 тысячу рублей.

Не желая признаваться сестре о том куда именно "ушли" деньги, мужчина обратился в полицию с заявлением на своего приятеля. Якобы тот своровал эти деньги и перевёл на свой с его счёта.

Но следователи смогли узнать, что никакого мошенничества приятель не совершил. И в настоящее время следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд.