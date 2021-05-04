Погода на Ямале 4 мая: мокрый снег и дождь Фото: Юлия Кучеренко

Во вторник,4 мая, по прогнозам синоптиков на Ямале переменная облачность, местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, южный 8-13 м/с. Температура ночью -1, -6 °С, днём 0, +5°С, местами до +10 °С. Температура ночью 0, -5 °С, днём 0, +5 °С, местами до +10 °С.

В Салехарде облачно с прояснениями. Днём +3, ночью -5. Ветер западный 3-8 м/с.

Ноябрьск: облачно с прояснениями. Днём +7, ночью +1. Ветер западный 3-6 м/с.

Надым: облачно с прояснениями. Днём +4, ночью -2. Ветер западный 3-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, небольшой снег. Днём +2, ночью -4. Ветер западный 3-6 м/с.

Губкинский: облачно с прояснениями. Днём +6, ночью -1. Ветер западный 3-5 м/с.

Тарко-Сале: облачно с прояснениями. Днём +5, ночью 0. Ветер западный 3-5 м/с.

Лабытнанги: облачно с прояснениями. Днём +3, ночью -6. Ветер западный 3-7 м/с.

Муравленко: облачно с прояснениями. Днём +7, ночью 0. Ветер западный 3-6 м/с.