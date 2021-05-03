На Ямале выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19

9 пациентов в тяжелом состоянии

По данным регионального оперштаба,на 3 мая 2021 года в ЯНАО выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19. 17 человек выздоровело, 122 пациента – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 9 пациентов – в тяжелом состоянии, 6 пациентов с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ.

За сутки выявлен 1 новый случай среди вахтовых рабочих из других регионов. 17 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО:

Пуровский район – 4 (за весь период – 3349)

Салехард – 3 (за весь период – 3536)

Надымский район – 3 (за весь период – 3403)

Лабытнанги – 2 (за весь период – 1917)

Новый Уренгой – 1 (за весь период – 6779)

Муравленко – 1 (за весь период – 2873)

Губкинский – 1 (за весь период – 2695)

Ямальский район – 1 (за весь период – 900)

Шурышкарский район – 1 (за весь период – 465)

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.