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Общество3 мая 2021 10:03

Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска проверили местные дороги на безопасность

Что не устроило дорожных экспертов?
Мария Толстихина
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Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска проверили местные дороги на безопасность

Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска проверили местные дороги на безопасность

Фото: Госавтоинспекция

Сотрудники дорожного надзора провели улично-дорожную сеть Ноябрьска. Несколько дефектов не ускользнули от взора Госавтоинспекции.

А именно дорожников не устроили просадки, которые могут стать причиной ДТП на дорогах города. По этому вопросу были инспекция составила акты с целью устранить опасные для жителей дорожные условия.

С начала 2021 года уже выдано 117 предписаний и 2 представления на устранение недостатков. За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог составлено 16 административных материалов, из которых 8 на должностных лиц и столько же на юридических.

Внимание на дорогу!