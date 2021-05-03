Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска проверили местные дороги на безопасность Фото: Госавтоинспекция

Сотрудники дорожного надзора провели улично-дорожную сеть Ноябрьска. Несколько дефектов не ускользнули от взора Госавтоинспекции.

А именно дорожников не устроили просадки, которые могут стать причиной ДТП на дорогах города. По этому вопросу были инспекция составила акты с целью устранить опасные для жителей дорожные условия.

С начала 2021 года уже выдано 117 предписаний и 2 представления на устранение недостатков. За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог составлено 16 административных материалов, из которых 8 на должностных лиц и столько же на юридических.