Погода на 3 мая: ямальцев ждет небольшой снегопад

Синоптики обещают облачность и даже небольшой снегопад Фото: pixabay.com

Днем жителя Ямала смогут ощутить тепло, ведь температура воздуха прогреется до +2,+7 градусов. А ночью спустится до нуля и даже -3. Такой прогноз намечен на 3 мая 2021 года.

Что касается осадков, то утром синоптики обещают облачность и даже небольшой снегопад. Днем ситуация стабилизируется, будет ясно, все погодные невзгоды пройдут. Однако ночью облачность вновь вернется.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный 5,1 метров в секунду. Относительная влажность воздуха составит 95%.