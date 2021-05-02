На Ямале водитель сбил пешехода, переходящего дорогу по "зебре"

Скорая медицинская помощь

Вчера, 1 мая, в городе Лабытнанги, произошло ДТП с участием пешехода. Водитель сбил человека, переходящего дорогу по "зебре".

ДТП произошло вчера днем, около 14:30, в в районе дома 55 по улице Первомайской. Водитель, находившийся за рулем автомобиля «Хендай-Солярис» не уступил дорогу человеку, преходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения пешеход был госпитализирован в больницу с различными травмами.

Окружная Госавтоинспекция информирует, что с начала 2021 года на ямальских дорогах зарегистрировано 1904 ДТП, в них погибли 10 человек и 85 были травмированы, в том числе 5 детей.

За минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 12 ДТП, в результате которых один человек был травмирован.