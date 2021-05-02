Надымские школьники проводят перемены в опасных местах

Фото: скриншот видео

Юные надымчане проводят свое свободное время весьма опасным образом - дети играют на крыше школы. Об этом сообщил один из очевидцев, выложив видеозапись в местную группу в социальной сети "Вконтакте". Видео было опубликовано 1 мая.

На видеозаписи видно, как ученики одной из местных школ свободно играют на крыше здания.

Однако некоторые надымчане не поддержали автора видео. Одни из них сказали, что это вовсе не крыша учебного заведения, а крыша жилого дома, находящего рядом, что в принципе не меняет сложившейся опасной ситуации.

Другие горожане и вовсе встали на сторону школьников.

- Раньше тоже лазили, просто не было не телефонов, не камер, - написал в комментариях Дима Брлаков.

Также на видеозапись отреагировал представитель школы №2 города Надыма.

- Спасибо за информацию и бдительность. По данному факту ситуация изучается, выясняются обстоятельства.

Одна из пользовательниц соцсети в комментариях представилась ученицей того самого класса, в котором также обучаются подростки, попавшие на видео. Девушка написала, что после публикации данного поста "классу влетело".