Фото: правительство Ямала

В ЯНАО спасатели контролируют процесс паводка с помощью беспилотной авиации. Эту информацию сообщили в правительстве Ямала 1 мая.

На Ямал пришла весна. Из-за этого спасатели начали авимониторинг паводковой обстановки западной части региона с помощью беспилотных летательных аппаратов дальнего действия «Орлан-10».

«Запуск и управление беспилотным летательным аппаратом проводится на основе полетного задания. Основная цель полета — авиамониторинг паводковой ситуации. Также необходимо установить, есть ли угроза подтопления населенных пунктов», — сообщил ведущий инженер отдела по применению беспилотных летательных аппаратов «Ямалспас» Александр Попов.

Специальные технические устройства мониторят территорию Ямала по западной и юго-западной части округа. В наличии есть три беспилотных летательных аппарата и восемь квадрокоптеров легкого класса. В 2021 году для патрулирования восточной части округа будут приобретены еще два аппарата «Орлан-10».

По прогнозам, лед на ямальских реках вскроется в привычные сроки.