Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 мая 2021 года увеличилось на 17 человека

Средства индивидуальной защиты в период пандемии Фото: Виктория Стеблова

В ЯНАО зарегистрировано за сутки 17 человек с новым коронавирусом. 17 человек выздоровели. 118 пациентов госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 9 пациентов – в тяжелом состоянии, 6 – на ИВЛ. 1 075 проведенных тестов.

По последним данным статистики оперативного штаба на 2 мая 2021 года в Ямало-Ненецком Автономном Округе, лабораторно подтверждено — 38 581 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 37 367 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 416 человек.

За сутки выявлено 4 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов.

13 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО: Новый Уренгой – 4 (за весь период – 6 778); Салехард – 4 (за весь период – 3 533); Пуровский район – 2 (за весь период – 3 345); Муравленко – 1 (за весь период – 2 872); Лабытнанги – 2 (за весь период – 1 915).

В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.